ناسا: كويكب ضخم يمر بجوار الأرض اليوم

أكد مركز ناسا للأجسام القريبة من الأرض أنه تم رصد كويكب يبلغ عرضه 110 وطوله 230 مترًا بالقرب من الأرض.

ويقدر أن يصل عرض الكويكب إلى 750 قدمًا أو 250 مترًا وهو نفس ارتفاع برج كناري وارف بلندن ويصنف على أنه كويكب أبولو يطير بالقرب من الكوكب ويتقاطع مع مداره.

ووفقا صحيفة ديلي ستار، يتم تصنيف الصخور الفضائية العملاقة التي لا تدخل مدار الأرض على أنها كويكبات ودودة وغير خطرة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للفضاء ان هذا الجسم الضخم هو واحد من ثلاثة كويكبات ستمر على الأرض اليوم الجمعة 24 أبريل والأول من ستة كويكبات ستمر على الأرض الأسبوع المقبل.