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منوعات

ناسا: كويكب ضخم يمر بجوار الأرض اليوم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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احمد شريف

أكد مركز ناسا للأجسام القريبة من الأرض أنه تم رصد كويكب يبلغ عرضه 110 وطوله 230  مترًا بالقرب من الأرض.


ويقدر أن يصل عرض الكويكب إلى 750 قدمًا أو 250 مترًا  وهو نفس ارتفاع برج كناري وارف بلندن ويصنف على أنه كويكب أبولو يطير بالقرب من الكوكب ويتقاطع مع مداره.


ووفقا صحيفة ديلي ستار، يتم تصنيف الصخور الفضائية العملاقة التي لا تدخل مدار الأرض على أنها كويكبات ودودة وغير خطرة.


 وأوضحت الوكالة الأمريكية للفضاء ان هذا الجسم الضخم هو واحد من ثلاثة كويكبات ستمر على الأرض اليوم الجمعة 24 أبريل والأول من ستة كويكبات  ستمر على الأرض الأسبوع المقبل.




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