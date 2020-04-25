تحروا الدقة.. برلمانى يحذر المواطنين من الشائعات حول مواعيد منحة الـ500 جنيه

قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعلان اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.





وأكد "البطيخى" لـ "صدى البلد"، أن عدد المتقدمين لمنحة العمالة الغير منتظمة تقريبا مليون ونصف، لافتًا الى أن هناك بعض الاشخاص غير ملتزمين بمواعيد صرف المنحة واتباع تعليمات الجهات المسؤلة من أستقبال الرسالة وبعد ذلك الذهاب للصرف إلا انهم يذهبون للسؤال عن الموعد وذلك بسبب الأشاعات حول هذا الامر.





وطالب النائب المواطنين بتحرى الدقة فى تلقى أى معلومة والتاكد من المصدر الرئيسى لها قبل نشرها والأقتناع بها والالتزام بتعليمات الحكومة فى صرف المنحة والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



