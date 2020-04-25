تحروا الدقة.. برلمانى يحذر المواطنين من الشائعات حول مواعيد منحة الـ500 جنيه

قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعلان اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.
وأكد "البطيخى" لـ "صدى البلد"، أن عدد المتقدمين لمنحة العمالة الغير منتظمة تقريبا مليون ونصف، لافتًا الى أن هناك بعض الاشخاص غير ملتزمين بمواعيد صرف المنحة واتباع تعليمات الجهات المسؤلة من أستقبال الرسالة وبعد ذلك الذهاب للصرف إلا انهم يذهبون للسؤال عن الموعد وذلك بسبب الأشاعات حول هذا الامر.
وطالب النائب المواطنين بتحرى الدقة فى تلقى أى معلومة والتاكد من المصدر الرئيسى لها قبل نشرها والأقتناع بها والالتزام بتعليمات الحكومة فى صرف المنحة والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.
قررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من 26 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020، بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.
وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسؤولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.