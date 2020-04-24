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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد ميادين وشوارع المدينة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:17 م
محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال الجولة
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الحالة العامة بالشارع السويفي، من حيث حركة السير والمرور والنظافة العامة في ظل تقلبات الطقس في هذا اليوم.

واطمأن على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، حيث تفقد الميادين والشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الجانبية. 

وخلال جولته لاحظ في شارع عبد السلام عارف تسريب خطا  للمياه، فأمر بسرعة اتخاذ اللازم لمعرفة سبب هذا التسريب وإصلاحه، وعلى الفور تم استدعاء المختصين من شركة المياه للكشف الأجهزة عن سبب هذا التسريب والبدء في إصلاحه، وإرسال تقرير مصور بالأعمال المنفذة لغرفة العمليات الرئيسية. 

وتابع المحافظ مع نائب رئيس مدينة بني سويف على يوسف ماتم تنفيذه بشأن سقوط أحد أعمدة الإنارة بشارع عبد الرحمن بن عوف بحي الرمد بسبب سوء الطقس والرياح الشديدة، وأيضا سقوط شجرة بشارع جاهين حيث أفاد نائب رئيس المدينة أنه تم رفع عمود الإنارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بحي الرمد، وتم رفع الشجرة وفتح طريق جاهين وإصلاح  أسلاك الكهرباء  التي تسبب فيها وقوع الشجرة. 

وأثناء جولته أمر المحافظ بتحسين مستوى النظافة في بعض الأماكن ، وتنظيم العمل للبدء فورا في تكثيف أعمال النظافة فور انتهاء حالة الجو السيئة والرياح الشديدة،  مع التشديد على رفع بعض الاشغالات التي قد لاحظها أثناء جولته ، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية. 
محافظ بني سويف يتفقد ميادين وشوارع المدينة
محافظ بني سويف يتفقد ميادين وشوارع المدينة
محافظ بني سويف يتفقد ميادين وشوارع المدينة
محافظ بني سويف يتفقد ميادين وشوارع المدينة
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