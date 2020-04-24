وكيل عربية النواب: المشروعات القومية بـ سيناء تؤمن الجبهة الشرقية

توجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى ال 38 عاما لتحرير سيناء.





وأكد النائب أن صقور وبواسل القوات المسلحة سجل التاريخ لهم دورهم البطولى بحروف من نور فى انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 والذى استردت فى مصر والأمة العربية العزة والكرامة.





وقال " أباظة " إن التاريخ سوف سطر أيضا بحروف من نور دور القائد الزعيم البطل الرئيس السيسى فى اهتمامه الكبير وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية بالتنمية الشاملة والحقيقية فى سيناء والمشروعات القومية الكبرى داخل سيناء باعتبار هذا الأمر ضرورى ووجوبي لتأمين الجبهة الشرقية للبلاد.





وتابع النائب حديثة:" والقضاء على الإرهاب والخروج من الوادى الضيق إلى آفاق أخرى تمت تهيئتها لهذا الهدف معربا عن سعادته وكل المصريين بإنجاز المشروعات القومية العملاقة التى تمت على أرض الفيروز خاصة مشروعات البنية الأساسية والتحتية من طرق وكبارى وانفاق وقامت بها شركات وطنية مصرية مما كان له أكبر الأثر فى اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت فى تنفيذ الحفر النفقى بسواعد المصريين وفى أزمنة قياسية.



