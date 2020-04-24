"الصورتين من الصندوق".. صلاح عبدالله على مائدة الإفطار

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.