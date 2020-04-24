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فن

"الصورتين من الصندوق".. صلاح عبدالله على مائدة الإفطار

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:18 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبدالله، صورتين له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من خلال تغريدة له، ظهر فيها على مائدة الإفطار ضمن كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» الذي يشارك فيه مع أوس أوس وحمدي المرغني. 

وعلق صلاح عبدالله، على الصورتين قائلًا: «إفطار شهي وصوم مقبول وهانت بإذن الله .. الصورتين من الصندوق»، ليتفاعل معه متابعيه بالإعجاب والتعليقات. 

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى، ويعرض على MBC Masr فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر .

مسلسل «اتنين في الصندوق» لـ حمدي المرغني وأوس أوس، ينافس ضمن الموسم الرمضاني، وتمعرض 3 حلقات منه حتى الآن، عبر قناة mbc الفضائية. 

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