إبراهيم سعيد: أنا لاعب كرة مجنون

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لاعب كرة "مجنون" وقدم الكثير من الأعمال لم يفعلها أحد مثله.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر اون تايم سبورت حاولت الأقدام على تصرفات جديدة والبعض لم يتقبلها في وقت تواجدي في الملاعب.





وأردف في الوقت الحالي يقوم اللاعبون بما كنت أفعله في السابق وكنت انتقد عليه.





وأكمل :" لم أكن لاعب مغرور، ولكني كنت لاعبا مجنونا".





وكان إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي كرة القدم وتمتع بمهارات وامكانيات عالية ولعب للنادي الأهلي والزمالك واحترف في نادي ايفرتون الانجليزي، كما خاص عدد من التجارب الاحترافية الاخرى.