كورونا يمنع الجامعات من حفل الإفطار الجماعي فى مثل هذا اليوم من كل عام

فى مثل هذا الوقت من كل عام، كانت تستعد أغلب الجامعات المصرية لحفلات الافطار الجماعي بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و اتحاد الطلاب و العباقرة و طلاب المدن الجامعية بالجامعات، وذالك للحرص على التواصل الدائم بين اعضاء هيئة التدريس و ممثلى الطلاب لاعداد الكوادر الطلابية و حل مشاكل طلاب الجامعة و نشر ثقافة التعلم من الاخر ، الاستماع إلى احتياجات الطلاب.





وفى هذا العام اختفت دعوات حفلات الافطار الجماعى بسبب منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا الذى ارعب جميع دول العالم ، ما اطفأ روح البهجة بالطلاب و قطع التواصل بينهم و بين اعضاء هيئة التدريس، حيث إن الجامعات هذا العام لجأت لتفيذ بعض الانشطة الطلابية الثقافية و الفنية بنظام اون لاين للحرص على سلامة الطلاب.



