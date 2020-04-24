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تعليم

كورونا يمنع الجامعات من حفل الإفطار الجماعي فى مثل هذا اليوم من كل عام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:44 م
موائد الافطار
موائد الافطار
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كريم ناصر
فى مثل هذا الوقت من كل عام، كانت تستعد أغلب الجامعات المصرية لحفلات الافطار الجماعي بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و اتحاد الطلاب و العباقرة و طلاب المدن الجامعية  بالجامعات، وذالك للحرص على التواصل الدائم بين اعضاء هيئة التدريس و ممثلى الطلاب لاعداد الكوادر الطلابية و حل مشاكل طلاب الجامعة و نشر ثقافة التعلم من الاخر ، الاستماع  إلى احتياجات الطلاب. 

وفى هذا العام اختفت دعوات حفلات الافطار الجماعى بسبب منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا الذى ارعب جميع دول العالم ، ما اطفأ روح البهجة بالطلاب و قطع التواصل بينهم و بين اعضاء هيئة التدريس، حيث إن الجامعات هذا العام لجأت لتفيذ بعض الانشطة الطلابية الثقافية و الفنية بنظام اون لاين للحرص على سلامة الطلاب. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، أعلن نهاية شرح المقررات الدراسية بالجامعات بنظام التعليم عن بعد يوم ٣٠ أبريل ٢٠٢٠.  
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