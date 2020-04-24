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تعليم

التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق تعتمد جداول الامتحانات والمراجعة لطلاب النقل..تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:03 م
تعليم
تعليم
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محمد الطحاوي

عقد مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عماد قمحاوي، عميد الكلية أجتماع المجلس "أون لاين بمشاركة جميع أعضاء المجلس وتم ‬‬مناقشة جداول الإمتحانات الإلكترونية التحضيرية والمراجعة.


في البداية هنأ "قمحاوي" جميع أعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان"، داعيًا "الله أن يعيده علي الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات".

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و أستعرض المجلس جهود أعضاء هيئة التدريس المبذولة خلال فترة تعليق أنشطة الدراسة في تطوير المنصة والإمتحانات التجريبية التي ساعدت على رفع مستويات تفاعل الطلاب مع العملية التعليمية عن بعد المقدمة من الكلية.


وخلال الجلسة تم إعتماد جداول الإمتحانات النهائية لتقييم الطلاب في مقررات مستويات النقل والتي تبدأ من السبت 30 مايو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ورفعها للجامعة للإعتماد النهائي. وخلال الجلسة تم الموافقة على ما يلي:


إعتماد إستخدام نظام التعليم الإلكتروني الذي تم تنزيله بنظام moodle على الموقع www.arab-bisc.net كموقع أساسي للتعليم الإلكتروني لكلية التكنولوجيا والتنمية ، تحت إشراف مركز تقنية المعلومات بجامعة الزقازيق، حيث قام المركز بإنشاء حسابات ورفع بيانات جميع طلاب مستوى البكالوريوس (عدد‭‭‭3513‬‬‬ طالب) للساعات المعتمدة، ومراجعة تصميمات صفحات المقررات (عدد ‭‭‭220‬‬‬ مقرر) وتقسيماتها ومراجعة حسابات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (‭‭‭183‬‬‬ حساب) على الموقع، وتوزيع صلاحياتهم على المقررات.


الموافقة على إجراء إمتحانات إلكترونية تحضيرية وشاملة على موقع الكلية الرسمي للتعليم الإلكتروني لكل مقررات مستويات النقل الثلاث (الأول والثاني والثالث) لشعبتي العلوم الزراعية والعلوم المالية والإدارية ، حيث تهدف هذه الإمتحانات إلى تعويد الطلاب وتدريبهم على النظام وإكتساب الثقة وكذا مساعدة الطالب وإرشادة عن كيف سنكون أسئلة وطريقة التقييم ونقاطه بالإمتحان النهائي بعد ذلك . كما أعتمد المجلس جداول الإمتحانات التحضيرية والمراجعة والتي ستتم خلال الفترة من 2 مايو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حتى 21 مايو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.


الموافقة على إستخدام أسلوب الإمتحانات الإلكترونية Online exams على موقع الكلية الرسمي للتعليم الإلكتروني لتقييم طلاب مستويات النقل الثلاث، خلال الفترة من 30 مايو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حتى 22 يونيو ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وإعتماد جداول الإمتحانات النهائية ورفع الأمر للجامعة للإعتماد النهائي.


وأكد المجلس على الإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 18/4/‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ‭‭‭2019‬‬‬/‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭2020‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حيث تتم كل من الإمتحانات التحضيرية والإمتحانات النهائية كالتالي:


تقتصر الإمتحانات على مقررات مستويات النقل فقط على أن تتم إمتحانات المستوى الرابع بعد انتهاء تعليق الدراسه باسبوعين علي الاقل.

ب‌ - ألا ترصد للطلاب درجات كنتائج لهذه الإمتحانات ولكن تكون النتيجة ناجح أو راسب فقط في تقييمه لأداءه في الإمتحان للمقرر .

ج - في حالة إذا كان المقرر له جزء عملي، يؤجل تقييم هذا الجزء لحين إنهاء تعليق الدراسة ويرصد ماتم تقييمه دون العملي "غير مكتمل" ويضاف من ضمن تقييم هذا المقرر الجزء العملي بعد الإنتهاء منه ويقيم وحدة واحدة "ناجح أو راسب".

د - يقوم الطلاب المسجلين بمقررات معتمده من الفرقه الرابعه الترم الثاني بالامتحان بها بعد تعليق الدراسه بمواعيد ستعلنها الكليه رسميا

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