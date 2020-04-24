موسم مبشر .. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ يكشف متوسط إنتاجية فدان القمح

قال على رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، إن موسم القمح مبشر جدًا هذا العام، مشيرًا إلى متوسط إنتاجية الفدان 20 إردبًا من القمح، مشيرًا إلى أن الكميات المتوقع توريدها للشون والصوامع تُقدر بنحو 4 مليون طن قمح.





وأضاف نصار، لـ"صدى البلد"، أن المزارعين سوف يتعاونون مع الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوريد أكبر كميات من القمح بنسبة تفوق المعتاد توريده في الأعوام السابقة.





وأشار نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن المزارعين في المحافظة ملتزمون - أيضًا - بالدورة الزراعية، المقررة من قبل الجمعيات الزراعية في القرى، وذلك على مستوى 550 ألف فدان طبقًا للحيازات الزراعية.





وتابع، نصار، قائلًا "تتضمن الدورة الزراعية في كفر الشيخ، زراعة 48 % من مساحة الأراضي، بمحصول الأرز، و35 % بمحصول القطن، و17 % زراعات متنوعة ما بين الذرة والخضروات.



