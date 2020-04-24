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سيارات

سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تقوم شركة  فيراري لصناعة السيارات على تطوير أول سياراتها الاس يو في على الإطلاق بوروسانجوي، استعدادًا للكشف عنها في عام 2021، حيث تم التأكيد على أنها ستستند إلى فيراري روما جراند تورر الجديدة.


وتقول عدد من التقارير إنها قد تحصل على محرك من V6 إلى V12 مع إمكانية المساعدة الكهربائية ، وقال انريكو جاليرا، رئيس قسم التسويق في فيراري: “إن كهربة محرك V12 يعني إنشاء سيارة ثقيلة وكبيرة على الأرجح.


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لا تزال سيارة فيراري ذات محرك V6 قادمة، ومن المتوقع أن تحصل على محرك تيربو سعة 2.9 لتر على غرار ألفا روميو كوادريفوجليو، وحيث أن المحرك في ألفا روميو يوفر قوة 503 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، فإنه في فيراري سيولد حوالي 600 حصان ونفس القدر من عزم الدوران.

 

و ستظهر فيراري بوروسانجوي لأول مرة في وقت ما من العام المقبل، بسعر يبدأ على الأرجح من 250,000 دولار ، أي أكثر بنحو 30,000 دولار من فيراري روما، وتستمد هذه الأخيرة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثمان سرعات .

 

يذكر أنه مع SF90، أثبتت فيراري بالفعل أنها يمكنها استخدام محركها V8 مزدوج التيربو في الأنظمة الهجينة، لذلك بافتراض أن شركة صناعة السيارات الخارقة الإيطالية قررت جعل بوروسانجوي هجينة، فقد تحصل على محرك V8 سالف الذكر.

سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور
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