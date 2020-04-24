السعودية تضيف قائمة جديدة من الأنشطة المسموح لها بالعمل في رمضان

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن قائمة جديدة من المحلات يسمح لها بالعمل خلال شهر رمضان من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 3 فجرًا، وذلك حسب البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية.





وضمت القائمة السماح لمحلات، الفول والبوفيهات واللقيمات، ومحلات "البوظة" الأيسكريم، ومحلات تقديم المشروبات والكوفي شوب.





كما شملت القائمة أيضا محلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، والبيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو، ومحلات بيع الحلويات.





يذكر أن تقديم خدمات المطاعم والمحلات المضافة، يكون للطلبات الخارجية، عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.





وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق حملة توعوية تدعو فيها المواطنين إلى التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد, وذلك ضمن جهودها المستمرة في مكافحة ومواجهة جائحة كورونا وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.





ونصحت الوزارة الجميع بالاستفادة من خدمات تطبيقات توصيل الطلبات المعتدة والمصرح بها، تجنّبًا للتسوق المباشر الذي قد يتسبب في ازدحام الأسواق وجعلها بيئة مناسبة لنقل الدوى، وتجنّب المكوث لوقت طويل في المتجر.





كما دعت المتسوقين بتخيّر الوقت الأقلّ ازدحامًا من فترة السماح الجزئي للتنقل وعدم اصطحاب الأطفال أو المسنّين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.





وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية التأكّد من تعقيم المتجر لعربة التسوّق، وتعقيم اليدين قبل ارتداء القفازات المعدّة للاستخدام مرةً واحدة.





وحثت الوزارة الجميع بتجنّب ملامسة المنتج الذي لا يودّون شراءه، وعدم ملامسة الأنف أو العين أثناء فترة التسوق، وترك مسافة آمنة بينهم سواءً خلال التسوّق، أو عند الكاشير.





وتضمنت نصائح الوزارة أيضًا أن يكون دفع قيمة المشتريات عن طريق البطاقة البنكية، وألقاء القفازات في الأماكن المخصّصة لها خارج المتجر.





واختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية نصائحها للتسوق خلال شهر رمضان المبارك بضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون فور الوصول إلى المنزل، وتنظيف المشتريات قبل فتحها أو تخزينها أو وضعها في الثلاجة.





وأكدت الوزارة أن هذه النصائح تأتي في إطار حرصها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تعاني منها كافة دول العالم والمملكة جزء من هذا العالم.





وأهابت الوزارة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية أو وجود حالة اشتباه تظهر عليها أعراض المرض وسط العاملين في المتاجر وذلك على الرقم 940 .



