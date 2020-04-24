يسرا تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك

هنأت الفنانة يسرا، جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، ونشرت صورة علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".





وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "رمضان كريم عليكم وعلي كل أحبابكم".





وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة يسرا أغنية "حاسب يا طيب" من مسلسلها الجديد خيانة عهد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت معلقة: ( أغنية حاسب يا طيب من مسلسل خيانة عهد غناء مصطفي حجاج -كلمات د مدحت العدل - ألحان عمرو مصطفي -توزيع موسيقي نادر حمدى).



