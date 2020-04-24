إبراهيم سعيد: أوقات مكنتش بلاقي أكل

أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أنه مر بفترات مادية صعبة للغاية، وذلك عقب انتهاء مسيرته الكروية.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت" إنه مر عليه أوقات لا يجد ما يصرف من خلاله، مشيرًا إلى أن والديه هم من وقفوا بجواره فقط في تلك الفترة.





وأكد إبراهيم سعيد: "مكنتش بلاقي أكل، على الرغم من أن أنا صاحب أملاك" مستطردًا: "أ نا لست من هواة بيع أملاكي، وكنت أضطر للعيش بأقل ما يمكن من أجل الاستمرار في المعيشة".





وعن علاقته بوالدته، أكد أنه غير نادم على أي شيء فعله مع والدته، خاصة مع وقوفه بجوارها في فترة مرضها.





وأشار إبراهيم سعيد إلى أنه رغم الظروف التي تعرض لها إلا أنه لم يلجأ إلى أحد من أجل الحصول على المال لمعالجة والدته.



