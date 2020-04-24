الهلال الأحمر المصري يوضح أعراض الإصابة بفيروس كورونا .. فيديو

نشر الهلال الأحمر المصري، فيديو لمعرفة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الإصابة.





وجاءت الأعراض كالتالي:-

ارتفاع درجة الحراراة.

والسعال.

كحه "ناشفة"

ضيق تنفس.





الإجراءات:-

لو أعراض بسيطة كالرشح وارتفاع خفيف في درجة الحراراة، أقل من 38، من الممكن تكون انفلونزا عادية، لا نقلقل ونقوم بعمل حجر منزلي.





لو ارتفاع درجة الحرارة عن 38:-

و زادت الحرارة عن 38

وكحة مستمرة.

وغير قادر علي التنفس.





الإجراءات-:-

الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105 او 15335.

او الاتصال بالاسعاف 123.

او زيارة اقرب طبيب.