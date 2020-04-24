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أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يوضح أعراض الإصابة بفيروس كورونا .. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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محمد غالي

نشر الهلال الأحمر المصري، فيديو لمعرفة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الإصابة.


وجاءت الأعراض كالتالي:-

 ارتفاع درجة الحراراة.

والسعال.

كحه "ناشفة"

 ضيق تنفس.


الإجراءات:-

لو أعراض بسيطة كالرشح وارتفاع خفيف في درجة الحراراة، أقل من 38، من الممكن تكون انفلونزا عادية،  لا نقلقل ونقوم بعمل حجر منزلي.


لو ارتفاع درجة الحرارة عن 38:-

و زادت الحرارة عن 38

وكحة مستمرة.

وغير قادر علي التنفس.


الإجراءات-:-

الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105 او 15335.

 او الاتصال بالاسعاف 123.

 او زيارة اقرب طبيب.

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