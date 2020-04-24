الهلال الأحمر المصري يوضح أعراض الإصابة بفيروس كورونا .. فيديو

نشر الهلال الأحمر المصري، فيديو لمعرفة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الإصابة.
وجاءت الأعراض كالتالي:-
ارتفاع درجة الحراراة.
والسعال.
كحه "ناشفة"
ضيق تنفس.
الإجراءات:-
لو أعراض بسيطة كالرشح وارتفاع خفيف في درجة الحراراة، أقل من
38، من الممكن تكون انفلونزا عادية، لا
نقلقل ونقوم بعمل حجر منزلي.
لو ارتفاع درجة الحرارة عن 38:-
و زادت الحرارة عن 38
وكحة مستمرة.
وغير قادر علي التنفس.
الإجراءات-:-
الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105 او 15335.
او الاتصال بالاسعاف
123.
او زيارة اقرب طبيب.