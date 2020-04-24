هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور

أعلن سانجوب لي نائب رئيس شركة هيونداي، ورئيس مركز التصميم العالمي لها, أن سيارة بروفيسي الأنيقة تتجه إلى الإنتاج لتمثل الجيل الجديد من طراز ايونيك، بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا إنتاج طراز 45 التصوري الكهربائي بالكامل.





أكد سانجوب لي خلال مقابلة من إحدى الصحف البريطانية، أنه ستكون هناك نسخة إنتاجية من بروفيسي وستأتي بعدها نسخة إنتاجية من سيارة 45 التصورية والمستوحاة من سبعينات القرن الماضي ولكنها أيضًا ستمثل SUV أكثر حداثة، في حين أن بروفيسي مستوحاة من حقبة الثلاثينيات البسيطة، وستكون هاتان السيارتان بمثابة رؤية على قدرات هيونداي في التصميم".





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ستستخدم كل من بروفيسي و45 منصة بناء E-GMP التابعة للشركة، مما سيتيح لهيونداي تمديد كابينة كلتا السيارتين، وعقب لي على ذلك قائلًا: "تتيح لنا منصة البناء الكهربائية الجديدة تمديد كبينة كلا الطرازين إلى الأمام وذلك لتوفير مساحة أكبر في الداخل، وستكون بروفيسي سيارة مستقبلية نوعًا ما، فهي لا تعتبر مثل أية سيدان تقليدية، حيث ستأتي بمساحات داخلية أكبر، وتصميم فريد من نوعه."





كجزء من خطط شركة هيونداي لوضع الثنائي في الإنتاج، ستقدم الشركة أيضًا فلسفة تصميم جديدة وهي أن تعتمد سياراتها على تصميمات مختلفة تمامًا عن بعضها، وذلك على خلاف استراتيجية "الدمية الروسية" (مجموعة من الدمى المتشابهة مختلفة الأحجام) والتي أصبحت شائعة في جميع أنحاء الصناعة.





وقال لي: "ستكون سياراتنا أشبه بلوحة شطرنج حيث سيكون لدينا ملك ووزير وحصان وفيل، جميعهم يبدون مختلفين ويعملون كذلك بشكل مختلف ولكن عندما يكونون معًا فإنهم يصبحون فريق واحد، وهذا هو ما تبحث عنه هيونداي، وذلك عن طريق تنويع تصميماتنا لتلبية نمط الحياة المختلف لعملائنا، والذين عبروا عن حاجتهم لتصاميم مختلفة في مناطق مثل الشبك الأمامي والمصابيح، ولذلك ستبدو السيارات مختلفة تمامًا عن بعضها."





تعتزم شركة هيونداي استخدام تكنولوجيا الإضاءة LED التفصيلية كقاسم مشترك بين جميع الطرازات، وحتى الآن، فإن المواصفات الفنية لسيارة بروفيسي الإنتاجية وكذلك 45 لا تزال غير واضحة، إلا أن العرض الأول للأخيرة من المتوقع أن يكون قبل نهاية هذا العام بينما ستكون الأولى في 2021.