المصاب بـ كورونا عليه معرفة 7 حقائق .. يجهلها الكثيرون

قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه يجب على من أصيب بهذا الوباء ألا يضيق صدره، فما ضاقت الدنيا عليك برحبها، ولا باب عفو الله عنك بمغلق.





وأوضح «البدير » خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن عظم الجزاء مع عظم البلاء وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله».

واستشهد بما روي عن راشد بن حبيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله! الصابر المحتسب.





وتابع: فقال رسول الله: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة»، قال: وزاد أبو العوام سادن بيت المقدس: «والحرق، والسل».





وختم بالدعوة إلى وجوب التزام الناس بالإجراءات والتعليمات والتوجيهات الاحترازية التي تساعد في منع انتشار كورونا، محذرا من التجمعات على موائد الإفطار والسحور في رمضان.



