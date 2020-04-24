مسلسل اللعبة الحلقة 4.. شيكو يحاول إفساد محاولات هشام ماجد بالفوز

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر بمحاولة مازو الذي يجسده هشام ماجد أن يفسد الفرح المقام في فندق وسيم الذي يجسده شيكو، من أجل أن يفوز بالتحدي واخذ ١٠٠ ألف جنيه.





على الجانب الآخر يحاول وسيم أن ينقذ الموقف ويفسد محاولات الشخص الذي يحاول أن يدمر الفرح، خاصة أنه حتى الآن لا يعلم أن مازو هو الشخص الذي يتحداه.





وفى نهاية الحلقة بعد عدة محاولات من مازو لإفساد الفرح، وفشله في ذلك، يتقابل مع وسيم وأثناء حديثه معه يسقط منه الهاتف الذي يتحدث من خلاله الشخص الذي يطلب التحدي، ووقتها يكتشف وسيم أن مازو الشخص الذي يتحداه، وفي محاولة من مازو لأن يكسب التحدي رغم انكشاف أمره يطلب من وسيم أن يفسد الفرح معه ليتأكدا أن الشخص الذي هاتفهم لا يتلاعب معهما.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.







