نقيب البيطريين يكشف إصابة أطباء بالنقابة بكورونا في الكشف على الأغذية









وجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى غدا السبت.

قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر ..كل التحية و التقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري غدا بمشيئة الله..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.





وأضاف: كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية و الهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر و الذين سقط منهم البعض و اصيب بفيروس كورونا المستجد و هو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى .





واضاف: كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال الأبحاث العلمية من أجل تطوير وسائل التشخيص و ايجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد..والذين يعملون بالمعامل المركزية بوزارة الصحة في ظل وجود وباء كورونا المستجد..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون بشركات الدواء البشري و مجال الدعاية للدواء و يترددون على المستشفيات في ظل وجود وباء كورونا المستجد..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال صناعة المطهرات و الذين يبذلون قصارى جهودهم من اجل توفير منتج صحي آمن في ظل هذه الظروف الطارئة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون الغالي و النفيس من أجل وقاية الانسان من الأمراض المشتركة.. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تطبيب و رعاية الحيوان في ظل هذه الظروف الصعبة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون جهودا مضنية من أجل توفير غذاء من أصل حيواني آمن في كل المواقع في ظل إضطرابات في الإقتصاد العالمي .









وأكد العامرى أيضا على التحية لجموع أطباء بيطريين مصر في كل المواقع الذين يتعرضون لصعوبات بالغة من أجل الحفاظ على صحة المواطن و دعم اقتصاد الوطن..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المجازر في ظل هذه الجائحة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المحاجر البيطرية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد في الواردات على مدار الشهور الماضية..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يقومون بحملات تحصين للحيوانات في ظل ظروف غاية في التعقيد. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في الجامعات و مراكز البحوث و المعاهد و كذلك المديريات و كافة الإدارات و الوحدات البيطرية في كل محافظات مصر و كذلك ايضا في المزارع و العيادات و المستشفيات البيطرية و مراكز بيع و تداول الأدوية و اللقاحات البيطرية و كذلك في المواقع السياحية و كذلك خطوط الانتاج بالمصانع .





كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في ظل مجتمع ثقافته ضحلة يجهل دورهم الوطني الحقيقي مما يعوق انطلاقتهم القوية نحو المشاركة في بناء أكثر فعالية لبلدهم الغالي مصر.







