نقيب البيطريين يكشف إصابة أطباء بالنقابة بكورونا في الكشف على الأغذية

وجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى غدا السبت.
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قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر ..كل التحية و التقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري غدا بمشيئة الله..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.
وأضاف: كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية و الهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر و الذين سقط منهم البعض و اصيب بفيروس كورونا المستجد و هو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى .
واضاف: كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال الأبحاث العلمية من أجل تطوير وسائل التشخيص و ايجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد..والذين يعملون بالمعامل المركزية بوزارة الصحة في ظل وجود وباء كورونا المستجد..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون بشركات الدواء البشري و مجال الدعاية للدواء و يترددون على المستشفيات في ظل وجود وباء كورونا المستجد..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال صناعة المطهرات و الذين يبذلون قصارى جهودهم من اجل توفير منتج صحي آمن في ظل هذه الظروف الطارئة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون الغالي و النفيس من أجل وقاية الانسان من الأمراض المشتركة.. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تطبيب و رعاية الحيوان في ظل هذه الظروف الصعبة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون جهودا مضنية من أجل توفير غذاء من أصل حيواني آمن في كل المواقع في ظل إضطرابات في الإقتصاد العالمي .
وأكد العامرى أيضا على التحية لجموع أطباء بيطريين مصر في كل المواقع الذين يتعرضون لصعوبات بالغة من أجل الحفاظ على صحة المواطن و دعم اقتصاد الوطن..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المجازر في ظل هذه الجائحة..كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المحاجر البيطرية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد في الواردات على مدار الشهور الماضية..كل التحية و التقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يقومون بحملات تحصين للحيوانات في ظل ظروف غاية في التعقيد. كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في الجامعات و مراكز البحوث و المعاهد و كذلك المديريات و كافة الإدارات و الوحدات البيطرية في كل محافظات مصر و كذلك ايضا في المزارع و العيادات و المستشفيات البيطرية و مراكز بيع و تداول الأدوية و اللقاحات البيطرية و كذلك في المواقع السياحية و كذلك خطوط الانتاج بالمصانع .
كل التحية و التقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في ظل مجتمع ثقافته ضحلة يجهل دورهم الوطني الحقيقي مما يعوق انطلاقتهم القوية نحو المشاركة في بناء أكثر فعالية لبلدهم الغالي مصر.
اختتم النقيب العام التهنئة برسالة:" زملائي أطباء بيطريين مصر .. دمتم في رفعة و تقدم و دمتم تبذلون الجهد و العرق من أجل اداء الأمانة التي تحملتموها من رب العالمين تجاه الانسان و الحيوان و الوطن و جزاكم الله خير الجزاء".