رئيس "إيه تي آند تي" يستقيل بسبب الخسائر وترامب يرحب بتنحيه

أعلن راندال ستيفنسون الرئيس التنفيذي لشركة "إيه تي آند تي" الأمريكية للاتصالات، اليوم الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد تعرض الشركة لخسارة 42ر3 مليون مشترك لخدمات الفيديو في عام 2019.





جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمسئولي الشركة اليوم حيث تقرر كذلك أن يحل محله جون ستانكي رئيس الشركة وكبير مسئولي التشغيل بها والذي يدير كذلك مؤسسة وارنر ميديا المالكة لأصول كبيرة تشمل "سي إن إن"، و"إتش بي أو"، و"تيرنر".





ووفقا لبيان "إي تي آند تي" سيصبح ستيفنسون الرئيس التنفيذي لمجلس مديري الشركة حتى يناير 2021، بعد أن ظل يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 13 عاما.





وفي تغريدة له على (تويتر)، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنحي ستيفنسون بأنه "نبأ عظيم أن يتنحى راندال ستيفنسون عن رئاسة شركة (إيه تي آند تي) المثقلة بالديون، والمالكة ل(سي إن إن) التي تقدم الأخبار المفبركة، ويجب أن يتنحى أي شخص يسمح لتلك القناة "التافهة" بأن تقول ما تقوله، وعسى أن يكون الرئيس الجديد خيرا منه".





يذكر أن العلاقات متوترة بين ترامب وبين "سي إن إن" بسبب الانتقادات التي دأبت الشبكة الإخبارية على توجيهها لسياساته، كما لم تكن شركة "إيه تي آند تي" ضمن قائمة شركات الاتصالات التي تغطي أنشطة مجموعة العمل الرئاسية بالبيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا.



