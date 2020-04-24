أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن حصول رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، على مبلغ كبير دفعة واحدة لحل أزمة مستحقات اللاعبين.





وكشف مصدر داخل الأبيض، أن رئيس النادي تواصل مع أحد البنوك الكبرى، من أجل صرف مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون، دفعة واحدة، ولكنه تلقى رفضا بسبب قرار البنك المركزي بمنع صرف أي هيئة أكتر من 50 ألف جنيه في اليوم.





وقام رئيس نادي الزمالك بإرسال خطاب وإقرار للبنك المركزي مؤكدا فيه أن المبلغ لصرف رواتب الموظفين والعمال وبناء على ذلك تمت الموافقة على صرف المبلغ، ولم يحصل العمال والموظفون، على أي أموال، وتم صرف شهرين للاعبين الأجانب الثلاثي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي.





يذكر أن رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، لجأ مؤخرا لتأجيل بعض المحلات داخل النادي، لصالح البنك، بحق انتفاع، من أجل الحصول على أموال، وفك الأزمة المالية الكبرى التي يشهدها النادي حاليا، وعدم صرف العمال والموظفين رواتبهم منذ شهر مارس الماضي.



