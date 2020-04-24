خالد الشناوي يكتب: تجليات الصوفية (1)

إذ لستُ أفهمُ مِن معنى الحبّ إلا أنّ الروح اهتدت إلى شيءٍ مِن سر الإنسانية في إنسانٍ جميل قد استطاع بجمالهِ أن يهديها إلى هذا السّر!

ولأنّنا عاجزون عن معرفة أسرار الحب الإلهي، وسُبل اكتشافه، يتعيّن علينا أن نرجع إلى الخبراء في هذا الحُبّ، والأصلاء في عرفانه، من أهل الحُبّ الذين أحبّوا الله بصدقٍ وعُمق، فكانوا أولياءه، وأصفياءه، وأحبّاءه.





_منذ بدايات بزوغ الفكر الصوفي أفرد الصوفيون مساحات واسعة من كتاباتهم لمفهوم المحبة باعتباره سموًا روحيًا وحالة صفاء ونقاء فكري لا يصل اليها المرء إلا بالتمرس و أحيانًا بالتقشف في ماديات الحياة.

بدأ مفهوم المحبة عند القوم باعتبار الحب الإلهي هو أجل أنواع الحب كونه إمتثالا لأدبيات وقيم الدين الإسلامي،

إلى أن أخذ مفهوم المحبة بعدًا إنسانيًا يتجسد في قول الإمام الصوفي الشهير “محي الدين إبن عربي”:

لقد كنت قبل اليومِ أُنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينهِ داني

وقد صار قلبي قابلًا كل صورة فمرعىً لغزلانٍ، وديرٌ لرهبانِ

وبيتٌ لأنوار، وكعبةُ طائفٍ و ألواحُ توراةٍ، ومصحف قرآنِ

أدينُ بدين الحب انّى توجهت ركائبهُ، فالحب ديني و إيماني

و بهذه الرؤية يتجلى مفهوم المحبة برؤية متقدمة مقارنة بآنه وزمانه.





هذه الرؤية كانت نتاجا لتراكم فكري أعطى النص الديني تفسيرا متقدما ومتصالحا مع مضمونه أولا..

ومع المختلف بالرأي والدين والمعتقد ثانيا.

فقد كان إبن عربي -وهو يتحدث عن نفسه- يصنف الناس سلفا ويصدر الاحكام المسبقة عليهم لا لشيء إلا لإختلافهم معه بالدين!

فإن كانوا ينتمون لدينه كان بها، و إن كانوا من دين آخر لا يتقبلهم..





و لكنه اليوم صار يقبل كل صورة يقابلها حتى صار لا يهمه لا النوع ولا المعتقد فلا يرى فيها أية مشكله، فتجاوز كل ذلك و إتخذ من الحب دينا له ومعتقدات

ونظر إلى الأديان والمعتقدات بإعتبارها تجليات للحقيقة الإلهية التي يؤمن بها وفقا لطريقته

وما يثير هنا هو تلك الكيفية التي إرتقى بها هذا الصوفي ليصل إلى مستوىً كهذا من التجرد والسمو الروحي!

وضع الصوفيّة أنفسهم في المكانة الأعلى بين الناس ، بينما نسب المترجمون لهم صفات قلّ نظيرها بين البشر.

فهم الأغنى بالرغم من أنهم لايملكون شيئًا ، وهم الأقوى بالرغم من أنهم كانوا أضعف من أن يدافعوا عن أنفسهم ، وكانوا يستبشرون خيرًا بأنهم هم الفئة التي حازت وصال خالقهم.





فقد رضي الله عنهم وأحبّهم ، وأخلصوا هم من جانبهم لله ، وعبدوه عبادة خالصة ، وتنكروا للدنيا ومافيها من شهوات ، واعتزلوا الدنيا بكل مافيها من مغريات ولم يكن لهم فيها أي مطلب .



