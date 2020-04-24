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أخبار العالم

وفاة مسؤول إيراني كبير بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الإيراني ابراهیم امیني عضو مجلس خبراء القيادة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل قليل في طهران.

وكانت وساائل إعلام في إيران قد أفادت بارتفاع عدد الوفيات إلى 5574 عقب تسجيل 93 وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 88194.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت الثلاثاء الماضي، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى 5297 بعد أن سجلت البلاد 88 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، وبلع أعداد المصابين المصابين 84.ألفا و802 حالة بزيادة 1.297 حالة عن يوم امس.

وبلغ عدد المتعافين 60 ألفا 965 حالة بزيادة 1692حالة ، والحالات الحرجة 3.357 حالة.

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