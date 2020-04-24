عمال النظافة full time في رمضان.. والنقيب: تجميع 16 ألف طن يوميا من مخلفات المنازل

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة قررت إلغاء الإجازات والراحات الأسبوعية، مع بداية شهر رمضان، مع استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، وإعلان الطوارئ لكل العاملين بالنظافة، وذلك لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات من المنازل.



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مضيفا انه يتم تجمع يوميا حوالى 16 ألف طن من المخلفات الصلبة من المنازل، مشيرا إلى أن جميع المناطق خالية تماما من أى إصابة بفيروس كورونا.

وجائت المناطق كالتالي:-





6 مناطق للزبالين بالقاهرة الكبرى، هم: أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – امبابه، الخصوص – القليوبية".