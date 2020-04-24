وزير الخزانة الأمريكي: ندرس الحصول على حصص فى شركات طاقة أمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب، متحدثا بصحبة منوتشين خلال مناسبة بالبيت الأبيض، إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما.

وتعد الولايات المتحدة الامريكية الاولى عالمية من حيث الاصابة بفيروس كورونا بعدد 880.240 مصاب من اجمالى 2.776 مليون مصاب حول العالم.

وقد سجل سعر الخام الامريكى الثلاثاء الماضى عقود تسليم شهر مايو نحو -37 دولار فى أكبر هبوط منذ بدء تداول عقود الخام فى 1983.٢

وتشهد اسعار النفط تراجعا حاد بسبب انخفاض الطلب عالميا نتيجة تراجع التصنيع فضلا عن حرب النفط بين امريكا و روسيا و الصين و السعودية



