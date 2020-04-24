نشرة المرأة والصحة.. أمل جديد لـ مصابي فيروس كورونا باختبار النيكوتين.. روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في العاصفة.. مشروب سحري يساعد على فقدان الوزن خلال رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :



الصحة :



احذر.. مخاطر كبيرة تهدد الأطفال بسبب التدخين السلبي



يعتبر التدخين عادة ضارة للغاية للمدخن، إلا أن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، لأن عملية الاحتراق غير مكتملة.



وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.



ويعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة لأضرار التدخين السلبي، وذلك لضعف مناعتهم، وذلك بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي بأن تأثير التدخين السلبي يمكن ان يتسبب في مشاكل خطيرة للأطفال ، ومنها: الوفاه، و سرطان الرئة، والعمى، وأمراض الجهاز التنفسي.



أمل جديد.. اختبار النيكوتين على المصابين بفيروس كورونا في فرنسا





بعد أن وجدت دراسة أجراها مستشفى جامعي كبير في باريس أن المدخنين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فقد استعد مجموعة من الباحثون من مستشفى Pitié-Salpêtrière في فرنسا ، لاختبار لصقات وعلكة النيكوتين على مصابين بفيروس كورونا التاجي.







وشملت الدراسة، حوالي 480 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس، و350 منهم دخلوا المستشفى بأعراض خطيرة ، بينما كان الباقون لديهم أعراض أقل حدة، فيما كانت الدراسة بها بعض الأشخاص المصابين، ولكن لا يحملون أى أعراض على الإطلاق وتعافوا من منازلهم.