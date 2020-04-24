نشرة المرأة والصحة.. أمل جديد لـ مصابي فيروس كورونا باختبار النيكوتين.. روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر في العاصفة.. مشروب سحري يساعد على فقدان الوزن خلال رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :
الصحة :
احذر.. مخاطر كبيرة تهدد الأطفال بسبب التدخين السلبي
يعتبر التدخين عادة ضارة للغاية للمدخن، إلا أن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، لأن عملية الاحتراق غير مكتملة.
وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.
ويعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة لأضرار التدخين السلبي، وذلك لضعف مناعتهم، وذلك بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي بأن تأثير التدخين السلبي يمكن ان يتسبب في مشاكل خطيرة للأطفال، ومنها: الوفاه، و سرطان الرئة، والعمى، وأمراض الجهاز التنفسي.
أمل جديد.. اختبار النيكوتين على المصابين بفيروس كورونا في فرنسا
بعد أن وجدت دراسة أجراها مستشفى جامعي كبير في باريس أن المدخنين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فقد استعد مجموعة من الباحثون من مستشفى Pitié-Salpêtrière في فرنسا، لاختبار لصقات وعلكة النيكوتين على مصابين بفيروس كورونا التاجي.
وشملت الدراسة، حوالي 480 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس، و350 منهم دخلوا المستشفى بأعراض خطيرة
، بينما كان الباقون لديهم أعراض أقل حدة، فيما كانت الدراسة بها بعض الأشخاص المصابين، ولكن لا يحملون أى أعراض على الإطلاق وتعافوا من منازلهم.
وأشار الباحثون والعلماء المشرفون على الدراسة، إلى ان كل من المرضى الذين دخلوا المستشفى وكانوا من المدخنين لديهم احتمالية أقل بكثير لظهور أعراض فيروس كورونا مقارنة بغير المدخنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ودفع هذا الاكتشاف الباحثون، في تجربة اختبار لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين على عينة من المصابين بـ كورونا في المستشفى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في باريس.
وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفراسي أخصائي علم المناعة ورئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، إنه لدينا انطباع بأن النيكوتين الموجود في التبغ يحمي من فيروس كورونا التاجي.
للسيطرة على شهيتك .. بدائل طبيعية للحصول على السكريات في رمضان
قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، طرق صحية لإدخال السكريات في الجسم ، دون التسبب في أضرار جسيمة
له، وعدم السيطرة على الشهية فيما بعد.
وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن السكريات أيضا مفيدة بالنسبة للجسم كباقي العناصر الأخرى، وإليكم طرق صحية لتناول السكريات على الإفطار، وتشمل: التمر، عسل النحل والعصائر الطبيعية.
بسبب العاصفة الترابية.. روشتة طبية لمرضى حساسية الصدر
تسببت العاصفة الترابية في ازمة كبير بالنسبة لمرضى حساسية الصدر حيث تظهر عليهم أعراض مؤرقة ومزمنة، وهو ما يجعلهم يتساءلون حول الطريقة الأمثل في التعامل مع هذا الوضع وخلال فترة الصيام، وهل الخروج آمن لهم ام يتسبب لهم في متاعب أكبر.
وحذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى الصدر من التعرض للرياح المثیرة للرمال والأتربة حفاظا على استقرار حالتهم، خاصة مع الصوم لمن مسموح له الصيام من خلال الطبيب المعالج.
وأكد أيمن سالم، أهمية أن يلتزم مريض حساسية الشعب الهوائية المزمنة سواء كانت حالته شديدة أو متوسطة أو خفيفة بالعلاج الدوائي والبخاخات في مواعيدها بانتظام.
ونوه، بأن مريض الحساسية الصدرية قد يلاحظ في حال الصيام بتدهور في شكل تزايد نوبات حادة من ضيق تنفس شديد ويمكن أن تستمر لفترة ساعات، وقد تصل إلى أزمة ربوية حادة مما يحتاج معه المريض إلى أكسجين وجلسة استنشاق موسعة للشعب الهوائية، ويجب هنا خاصة إذا تدهورت الحالة التوقف عن الصيام.
لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد
أظهرت الإحصائيات وبيانات المركز الوطني للتدقيق، ان الوزن الزائد قد يكون أحد العوامل الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، حيث انهم وجدوا ان مرضى السمنة يأتون في المرتبة الثانية، بعد مرضى الأمراض المزمنة كأمراض القلب، والضغط والسكري.
ونصح نيل فيرغسون عالم الأوبئة وأستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن، انه على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وخصوصا في منطقة البطن من تقليل اوزانهم، وذلك حتى يحافظون على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.
عادة تسبب السرطان.. احذري وضع الفحم في الكفتة عند "الشوي"
وأكد مروان سالم لـ صدى البلد ان عادة وضع الفحم وسط الكفتة أو حتى شيها على الفحم ينتج عنه قطران الفحم الذي يملأ تلك الأكلة وكلها مواد مسرطنة خطيرة يجب التوقف عنها.
وأوضح مروان سالم أن أفضل طريقة لشي الكفتة عدم تعريضها بشكل مباشر على الفحم ، وان يكون بينها وبين الفحم مسافة كافية وتوخي الحذر تماما من ملامسة الفحم الكفتة أو اي أكلة يتم شواؤها، كما نصح باستبدال شي الكفتة بالفحم ، باستخدام الجريب الكهربي باعتباره أكثر امانا وصحة من الفحم المسرطن. أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن التمر عندما يؤكل بمفرده أو في وجبات مختلطة مع الزبادي العادي يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم، يفيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون في مرضى السكري . وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي، يمكن أن تساعد التمر في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومضادات الأكسدة والألياف وهكذا، فإن تناول التمر قد يفيد مرضى السكري.
لا يصيب الرئة فقط.. كورونا يسبب جلطات دموية مميتة.. تفاصيل
وأكد الأطباء في تقرير الديلي ميل أن فيروس كورونا لا يؤثر فقط على الرئتين ولكن أيضا على القلب والأمعاء والكبد والكلى وحتى الدماغ.
تشير الأدلة التي توصل إليها
الأطباء إلى أن الفيروس التاجي قد يهاجم الأوعية الدموية ويسبب جلطات دموية تسبب نوبة قلبية أو انسداد رئوي لدى المرضى على الرغم من باستخدام مرققات الدم ومضادات التخثر.
المرأة :
نصح موقع healthline بمشروب الليمون بالكمون الصحي كنوع دايت سريع يومي، فهو له العديد من الفوائد الصحية بعيدا عن حرق الدهون وانقاص الوزن.
طريقة تطبيق دايت الليمون والكمون في رمضان:
في الصباح أغلى ٢ كوب من الماء وضيفي لهم ملعقتين كمون مع شرائح الليمون الطازج
غطي الوعاء واتركيه لمدة ٨ ساعات طوال نهار رمضان
بعد الافطار تناول كوب من هذا المشروب لحرق الدهون
وبعد مرور حوالي ٨ ساعات أخرى تناول كوب اخر من الليمون والكمون بعد السحور وقبل النوم .
بـ 3 حيل سحرية.. تخلصى من الشعور بالغثيان في دقائق
تعاني اغلب النساء من الغثيان من وقت لآخر، وخاصةً أثناء الحمل والسفر، كما الغثيان يعطي شعورًا مزعجًا في المعدة ويجعلك تشعر بأنك على وشك التقيؤ، وفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق البسيطة التى تساعد فى التخلص من الشعور بالغثيان، عبر شرب الزنجبيل ، والقرفة والنعناع.