فشل ذريع لـ محمد هنيدي في لعبة سيف الساموراي ببرنامج اغلب السقا

دخل الفنانان أحمد السقا و محمد هنيدي في تحدٍ قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا ".





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وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أولى حلقات البرنامج المذاع فضائية "ام بي سي مصر"؛ عن التحدي القوي بين النجمين في استعراض مهارتهما باستخدام سيف الساموراي.





وفشل كلا من السقا وهنيدي، في استخدامه؛ ولكن السقا نحج في محاولة واحدة فقط بالسيف؛ بينما خسر هنيدي كل محاولات اللعب بالسيف.





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.





البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.