وباء وقسوة.. تهديدات بقطع المياه عن المتخلفين في سداد الفواتير بالولايات المتحدة

بخلاف العديد من الدول الأوروبية، تجيز القوانين في الولايات المتحدة لشركات توزيع المياه قطع الإمدادات عن العملاء الذين يمتنعون عن سداد الفواتير.





وبحسب شبكة "بي بي سي"، أدى هذا إلى انقطاع المياه عن العديد من الأمريكيين فيما يُقال لهم إن غسل الأيدي من أهم الأمور التي يمكن أن يقوموا بها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.













"نعيش بدون مياه منذ نحو ستة أشهر"، بحسب أكيفا دور التي تعيش في ديترويت.





وتعيش أكيفا، وهي أم لطفلتين، في أحد أفقر الأحياء، ليس في ديترويت وحدها، بل في سائر الولايات المتحدة.





وتضيف أكيفا "الوضع هذه المرة صعب للغاية، لكنني صنعت بنفسي مُطهّرًا"، موضحة أنها تستخدم لُب الصبّار مع الكحول الطبي، كحل بديل لحماية طفلتيها من العدوى.





أما الآن، مع فرض التباعد الاجتماعي، أصبحت زيارة الجيران ذاتها صعبة. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي زاد من الصعوبات التي يعانيها من يعيشون بدون مياه في هذا الوقت العصيب.





"معظم الناس الذين قطعت المياه عن بيوتهم يبدون مثلي ومثلك"، بحسب روزلين بوير، وهي راعية كنيسة.





وتضيف بوير: "عادة ما يذهبون إلى العمل يوميا، كما يذهب أطفالهم إلى المدرسة، وهذا يتيح لهم استخدام المراحيض خارج المنزل، وكذلك شرب الماء، كما يمكنهم غسل أيديهم".





وتتابع "الآن بسبب العزل الصحي، أصبح الناس محبوسين في منازلهم بدون مياه، لذلك لا يمكنهم استخدام المرحاض كما كانوا يفعلون عندما يخرجون من البيت، وبات عليهم أن يرموا فضلاتهم في القمامة".





وبوير مديرة لجمعية خيرية "برايتمور كونكشن فوود بانتري" في ديترويت، والتي توزع الطعام على المحتاجين. لكن خلال السنوات الأخيرة أصبحت الجمعية تركز بشكل كبير على توصيل المياه إلى المنازل التي قطعت عنها.