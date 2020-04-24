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أخبار البلد

من داخل غرفة الأرصاد الجوية.. رصدنا أحوال الطقس وإيمان شاكر توضح: العاصفة ستنتهى اليوم.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - كيرلس صلاح
أوضحت الدكتورة إيمان شاكر  مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبب فى العاصفة الترابية التى تشهدها البلاد اليوم الجمعة هو وجود منخفض جوى خماسينى وهو منخفض قادم من الصحراء الليبية، حيث بدأ التحرك أمس حتى وصل للصحراء الغربية للبلاد.


وذلك أدى إلى عواصف ترابية ورملية، فيما اتجه هذا المنخفض إلى القاهرة ومدن شمال الصعيد وبعض محافظات الدلتا وسيناء ومدن القناة، فيما تجاوز نشاط الرياح 30 عقدة أى فيما يعادل من 50 إلى 60 كيلو مترا فى الساعة، وهذا المنخفض يأتى بشكل طبيعى خصيصًا فى شهر الربيع.


وأكدت "شاكر" فى تصريح لصدى البلد أن نهاية العاصفة ستنتهى بنهاية اليوم ومن المحتمل سقوط الأمطار فى بعض المناطق من السواحل الشمالية والدلتا قد تصل إلى القاهرة وشمال سيناء.

وستستمر الأمطار حتى صباح غد السبت، فيما نصحت المواطنين بمتابعة النشاطات الجوية وذلك من خلال هيئة الأرصاد الجوية وعدم تخفيف الملابس مرة واحدة والتزام المواطنين لمنازلهم، وطلبت بارتداء الكمامات والابتعاد عن الأشجار تجنبًا إلى سقوط أحدهم بسبب العاصفة، وعدم المشى على الطرق الصحراوية المنخفضة.


فيما ناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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