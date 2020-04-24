للعام الرابع .. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة ١٢:٤٠ ظهرا، إضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان.





ويهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة، بالإضافة إلى إبراز دور الأزهر في محاربة الجهل وانتشار الخرافات والأحاديث الموضوعة والعنصرية والتنمر والعنف.





ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، حيث تدور أحداثه حول الشيخ سليمان المصري، الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، تصيب الغيرة قلب علي بك الكبير، فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.





ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف، منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، بهدف دعم الابتكار، ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم، وتبسيط العلوم، والتوعية، ونشر الثقافة العلمية، وتسليط الضوء على العلماء العرب.





جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل «الأزهر» حصل علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وتمت ترجمته إلى الإنجليزية.