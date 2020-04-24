إبراهيم سعيد: تزوجت 4 مرات.. وتجربة برنامج الرقص لذيذة

أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على أنه لم يكن مدمن شرب وسهر كما أشاع البعض عنه في مسيرته الكروية.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت انه كان يشرب في نهاية الاسبوع "الويك ان" فقط، وأنه ليس مدمن شرب.





وأشار إبراهيم سعيد في تصريحاته على أنه تزوج 4 مرات ولكن في الوقت الحالي غير متزوج ولا يرغب في الإقدام على تلك الخطوة من جديد.





وتحدث إبراهيم سعيد عن برنامج الرقص الذي شارك فيه في لبنان قائلًا: أنه كان تجربة لذيذة، والمقابل المادي الذي جاء من ورائها لم يكن كبير كما تخيل البعض.





وشدد إبراهيم سعيد على انه حصل على 15 ألف دولار من هذا البرنامج وصرفهم جميًعا وهو في لبنان.



