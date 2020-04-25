AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يؤدى إلى زيادة أعداد مصابي كورونا.. برلمانى يعلق على مقترح إعادة فتح المقاهي

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 ص
المقاهى
المقاهى
Advertisements
حسن رضوان
سمير البطيخى عضو مجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.

وقال "البطيخى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن منذ أن ظهر فيروس كورونا فى البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالمى والحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة بطريقة دقيقة وقوية جدًا عن طريق الوقاية واتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشار الفيروس.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن فى حالة فتح المقاهى وصالات الجيم فى هذا الوقت ستحدث كارثة لن نستطيع السيطرة عليها فهناك مقاهى لن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد واتخاذ الاجراءات الصحية وذلك سيكون له تاثير فعال فى زيادة أعداد المصابين.

وكان ذلك بعد أن توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا،  وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لتحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج  الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية وأتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، جراء إعادة الأوضاع لطبيعتها مع أتخاذ كافة التدابير  والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد علي التحرك في هذا الإطار  وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات  قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يقرر غلق صالات الجيم.. وبرلمانيون: إجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط.. ومطالب بغلق قاعات الأفراح والمقاهي ومنع الشيشة نهائيًا للوقاية من كورونا

التنمية المحلية: حملات لـ حظر الشيشة وغلق صالات الجيم والمراكز التعليمية..صور

شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. الإجراءات الاحترازية في أسوان والوادي الجديد وأسيوط للوقاية من كورونا

أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل

مقاهي ومحال فيصل تخالف قرار الحكومة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير المالية: حياتي الشخصية طبيعية جدا وبفاصل وبيقولوا عليا بخيل..فيديو

ابن غادة عادل: هعمل مقلب في رامز جلال علشان خاطر ماما

أوروبا لا الصين.. حاكم نيويورك يكشف مصدر وباء كورونا في ولايته

قصة سورة الفاتحة وسبب نزولها.. بدأت بهروب رسول الله عند سماع نداء الملائكة له: يا محمد

نسرين أمين تخطف الأنظار بصورة عبر إنستجرام

في عيد ميلاد محمد رياض.. موقف محرج بحفل زفافه على رانيا محمود ياسين لا ينساه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

شاب يتولى دفن موتى المسلمين المحتاجين في بريطانيا.. حكاية أبو مؤمن

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام