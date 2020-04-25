يؤدى إلى زيادة أعداد مصابي كورونا.. برلمانى يعلق على مقترح إعادة فتح المقاهي

سمير البطيخى عضو مجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.





وقال "البطيخى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن منذ أن ظهر فيروس كورونا فى البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالمى والحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة بطريقة دقيقة وقوية جدًا عن طريق الوقاية واتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشار الفيروس.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن فى حالة فتح المقاهى وصالات الجيم فى هذا الوقت ستحدث كارثة لن نستطيع السيطرة عليها فهناك مقاهى لن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد واتخاذ الاجراءات الصحية وذلك سيكون له تاثير فعال فى زيادة أعداد المصابين.



