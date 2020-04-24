بينها اليمن وجنوب السودان.. 5 دول مهددة بخطر المجاعة في 2020

يهدد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلاد العالم، ليس بالأضرار الصحية فقط، ولكن بتهديدات اقتصادية وتأثير على العمل والزراعة والدخل ما يهدد بحدوث مجاعة قريبا.





ومع استمرار ارتفاع الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 حول العالم، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن العالم قد يواجه ظاهرة الجوع بزيادة عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى غذاء، ووفقا شبكة بي بي سي البريطانية ففي نهاية عام 2019، عانى أكثر من 135 مليون شخص من الجوع الحاد.





وتزداد المخاوف المتعلقة بحدوث مجاعة عالمية مع إجراءات الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصبح 265 مليون شخص، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيسلي أنه كان يتوقع أن عام 2020 سيواجه فيه البشر أزمة إنسانية بسبب الجوع تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.





وهذه 5 دول عربية هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة:





اليمن

يعاني اليمن من أزمة نقص الغذاء منذ بدء الحرب في اليمن، حيث تعد البلد الأكثر فقرا في العالم العربي وتدهور الوضع بشكل مستمر، ويعاني 12 مليون شخص من أزمة نقص الغذاء، فضلا عن تأثير تخفيض مساعدة برنامج الغذاء العالمي.





جمهورية الكونغو الديمقراطية

بعد أكثر من ربع قرن من النزاع المسلح في البلاد، أصبحت الكونغو ثاني أكبر بلد متضررة من أزمات الجوع، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فـ يصنف أكثر من 15% من سكان الكونغو بأنهم يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي، مما يهدد أكثر من 5 مليون شخص مهددون بالجوع.





فنزويلا

الصعوبات الاقتصادية كانت السبب في أزمات فنزويلا، وعلى الرغم من ذلك فإنها مهددة بأزمة الجوع بسبب الصراعات والعوامل البيئية، على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطي نفط في العالم، ولكن ازداد الوضع صعوبة في البلاد بسبب الهجرة الجماعية للعاملين الصحيين.





جنوب السودان

حصلت جنوب السودان على الاستقلال عن جارتها شمال السودان في عام 2011 لوضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة، ولكن حذر برنامج الغذاء العالمي من أن جنوب السودان تعاني من الجوع وسوء التغذية منذ عام 2011 بمعاناة أكثر من 60% من الشعب، وازداد الأمر صعوبة بالتهام الجراد للمحاصيل الزراعية في البلاد.





أفغانستان

أكثر من 20 عاما هي فترة معاناة أفغانستان بسبب الصراع المستمر فيها، ويعيش أكثر من نصف سكان البلد تحت خط الفقر، وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 11 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.