نادين نجيم بالحجاب .. شاهد

هنأت الفنانة نادين نسيب نجيم، الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، معربة عن أمنياتها في أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.





ونشرت نادين صورة لها بالحجاب عبر حسابها الشخصي "انستجرام " وجهت خلالها التهنئة للمسلمين، قائلة: "بعتذر الصورة منا كتير واضحة ونظيفة لأنه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل ٢٠٢٠.. حبيت شارككم فيا من وحي رمضان".





وتابعت: "أحبائي رمضان كريم لجميع إخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم وهل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة أوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة.. رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت.. خليك بالبيت".