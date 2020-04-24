AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادين نجيم بالحجاب .. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
هنأت الفنانة نادين نسيب نجيم، الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، معربة عن أمنياتها في أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

ونشرت نادين صورة لها بالحجاب عبر حسابها الشخصي "انستجرام " وجهت خلالها التهنئة للمسلمين، قائلة: "بعتذر الصورة منا كتير واضحة ونظيفة لأنه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل ٢٠٢٠.. حبيت شارككم فيا من وحي رمضان".

وتابعت: "أحبائي رمضان كريم لجميع إخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم وهل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة أوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة.. رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت.. خليك بالبيت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادين نجيم تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

نادين نسيب توجه رسالة جديدة لابنتها

سيبوني في حالي.. نادين نسيب نجيم تتعرض للقرصنة مجددا "تفاصيل"

ماريتا الحلاني: خليك بالبيت لنتخطى المرحلة الصعبة

نادين نسيب نجيم تعلن عن تأجيل عرض مسلسلها الرمضاني

ترشيحاتنا

أيوا عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال

أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

بفارق 8 أضعاف.. السعودية تتقدم على تركيا في مواجهة كورونا

تفاصيل تعاقد الأهلي الجديد مع السويسري فايلر

تعرف على المسلسل الأجنبي المأخوذ عنه قصة لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

بعد توقف المصانع فى الصين.. مصر لديها فرصة ذهبية لتوطين صناعات مهمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة