رمضان فى المظاليم.. قناوى: طاجن البامية والشوربه طعامى الاساسي

كشف شديد قناوى المدير الفنى لنادي المنيا ، وأبرز نجوم الكرة المصرية فى جيله عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم





وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان فأكد علي أن طاجن البامية والشوربة والبط هى الأكلات المفضلة بالنسبة له .





وأكد شديد قناوى علي أنه يفضل بشهر رمضان التجمع مع أولاده وأحفاده وأداء الصلوات .





وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان أوضح شديد قناوى أنه تعرض لواقعة بفترة الثمانينيات حيث كان الفريق يلعب مباراه ضد المنصوره وطلب منا المدير الفنى موريس توفيق شرب المياه وذكر بأنها لا تفطر .





وأشار قناوى بأن اللاعبين رفضوا لأننا نعلم أنها تبطل الصيام وفضلنا لعب المباراه ونحن صائمون رغم حرارة الجو الشديدة .



