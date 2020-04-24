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أخبار البلد

سياسي ألماني: أردوغان مصمم على تكرار مجازر أجداده للأرمن مع اللاجئين السوريين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:14 م
حسين خضر
حسين خضر
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سعيد العربي
قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الحكم بالبلاد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصمم على السير على نهج الطريق الدموي لأجداده العثمانيين منذ 100 عام، عندما ارتكبوا أبشع المجازر في تاريخ الإنسانية بحق الشعب الأرميني والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون شخص، والتي تمر ذكراها الـ105 ، وهو النهج الذي يقبل عليه مع اللاجئين من الشعب السوري، الذين لم يتاجر بهم أحد، مثلما فعل "أردوغان".

 وأكد "خضر" في تصريحات صحفية، أن 24 أبريل هو موعد إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، عندما بدأت عملية القتل الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية قبل 105 سنوات ، وقتلت "لجنة الوحدة والتقدم" ، المعروفة أيضًا باسم الشباب الأتراك ، وبعض الجماعات السنية الكردية 1.5 مليون أرميني.

وتابع:"بدأ الأمر عندما تم اختطاف مئات الكتّاب والمفكرين الأرمن وتعذيبهم وإعدامهم في إسطنبول في 24 أبريل، الرجال العسكريون كانوا أول من قتلوا، ثم بدأ تشريد النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث تم دفعهم في مسيرات الموت في الصحراء السورية ،وجاعوا وماتوا من العطش، تم اغتصاب الفتيات والنساء أو بيعهن كعبيد جنس".


وأردف:"لا تزال الإبادة الجماعية غير معترف بها في تركيا، حيث يُمنع الصحفيون والمؤرخون الراغبون في البحث من الوصول إلى الأرشيف التركي أو يحظر عليهم الوصول إليه،و لم تعترف ألمانيا إلا بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 2016، ربما استغرقت وقتًا طويلًا لأن الإمبراطورية الألمانية بقيادة القيصر فيلقهم الثاني كانت متحالفة مع الأتراك الشباب".
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