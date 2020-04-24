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أخبار البلد

بعد عزلها بسبب كورونا.. الزراعة ترسل قوافل غذائية لقرية العامرية بالغربية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وضعت وزارة الزراعة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بقرية العامرية مركز المحلة بمحافظة الغربية.

وتقوم الوزارة، بارسال سيارتين بالسلع الغذائية إلى قرية العامرية مركز المحلة بمحافظة الغربية، لوضعها تحت الحجر الصحي، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أعلن فرض عزل صحيا على 800 منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

كما أعلنت مديرية الصحة عن إصابة حالة جديدة بالقرية بالفيروس، لمخالطته أحد المصابين، وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات.

وأعلنت مديرة الصحة، إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.

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