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أستاذ بمعهد الكبد: فيروس كورونا مستمر معنا لمدة طويلة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:14 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور  محمد عز العرب إستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا مستمرة، موضحا:"مش عارفين فيروس كورونا هينتهي أمتى".

وقدم عز العرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" نصيحة للمواطنين بضرورة استلام المأكولات من الدليفري عن طريق القفاز، فضلا عن تطهير المكان والمحتويات.

ونوه إلى أن فيروس كورونا يموت بدرجة أسرع في درجات الحرارة العالية، مضيفا:"يجب علينا أن نفكر في آليات للمجتمع للتعايش مع كورونا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

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