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أخبار العالم

موعد.. تطبيق سعودي جديد للكشف عن كورونا مجانا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:15 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية  بالتعاون مع هيئة الاتصالات عن الانتهاء من تدشين  خدمة موعد للتصفح مجانًا وبدون استهلاك بيانات، سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا "التقييم الذاتي"، والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.

وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة موعد، وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع.

وبينت الصحة أن الخدمة مهمة جدًّا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم)، ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. 

ولفتت الوزارة إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد، وأيضًا إضافة من حوله والتأكد من سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلًا للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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