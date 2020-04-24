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منوعات

أب يسحل طفله لعدم قيامه بتمارين الضغط .. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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احمد شريف

أقدمت أم بائسة على تصوير زوجها وهو يعتدي على ابنهما البالغ من العمر ٦ سنوات بالضرب الوحشي لرفضه القيام بتمارين الضغط وعدم استطاعته على القيام بها.


ووفقًا لصحيفة ميرور، تم اعتقال إيميلبيك زونوسوف ، 35 سنة ، بعد أن زعم ​​أنه هاجم ابنه، أثناء عملهما في المنزل في موسكو ، روسيا ، في 16 أبريل.


تم تصوير الحادث من قبل زوجة Zhunusov البالغة من العمر 33 عامًا والتي لم تفعل شيئًا لوقف الإساءة لأنها `` لم تر أي خطأ في أساليب تربيته '' ، حسبما ذكرت التقارير.


وبحسب ما ورد شاركت السيدة زونوسوفا المقطع عبر الإنترنت مدعية أنه يظهر "الطريقة الصحيحة لتعليم طفل".


تظهر لقطات فيديو مؤلمة تظهر أن الأب يضرب الطفل بقبضته قبل أن يركله ويضربه ويدفعه بالقوة إلى الأرض.

 


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