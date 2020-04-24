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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى تحرير سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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سامح سلام

بعث صاحب الغبطة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وجاء في نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن اصحاب النيافة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر ، أتقدم  لسيادتكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ عيد تحرير سيناء.
 
وتابع قائلا، نطلب دائما من الرب أن يحفظ مصر وشعبها ويشملها  بالخيرِ والسَّلامِ".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث في وقت سابق اليوم برقية تهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال٣٨ لذكرى تحرير سيناء.

وجاء في نص البيان، تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.

وأضاف ندعو الله في هذه الذكري المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة  وشرطتنا الباسلة ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون ويضحون من أجل أرضها الغالية، 
تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم.

وتابع قائلا، نصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام.
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