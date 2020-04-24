بفستان أزرق .. هاجر أحمد تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.









وتألقت هاجر أحمد بإطلالة انيقة مرتدية فستان باللون الأزرق، ووضعت المكياج الجذاب، مستخدمة اللون الأحمر في الشفاة، مع لمسات البلاشر البنية ورسم العين لتبرز جمالها، تركت شعرها البني منسدلا أسفل القبعة.





يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطوله هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفي ابو سيف.













كما شاركت في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل"هوجان" الذى ُعرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.



















