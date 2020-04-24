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رياضة

بمناسبة شهر رمضان.. لفتة طيبة من الأهلي تجاه العاملين والمدربين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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نور عادل
استقبل مجلس ادارة النادي الأهلي شهر رمضان الكريم بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم اليوم الجمعة.

وصرف مجلس الادارة  رواتب العاملين كما صرف اقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بالنادي، بالاضافة الي رواتب المدربين المحليين والاجانب في مختلف الالعاب.

ووصل اجمال المبالغ التي صرفها النادي الأهلي اليوم ما يقارب 40 مليون جنيه.

وكان مجلس الاهلي قد قرر عدد من القرارت  في اخر جلساته وهي :

– عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

– عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
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