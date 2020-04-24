فيروس كورونا.. نصائح مهمة من الصحة العالمية لاستقبال شهر رمضان ..فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية, إن قانون التباعد الاجتماعي يعد من أهم عوامل حصار فيروس كورونا لكي يتم القضاء عليه في اقرب وقت ممكن.





وأضاف الدكتور فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة " إكسترا نيوز" الفضائية, أنه يجب المحافظة جيدا بين المسافات بين الاشخاص وعدم استخدام أدوات الغير داخل المنازل.





وتابع: أن يجب أخذ الحذر من أماكن الأسواق الشعبية التي تكون مغلقة وبها تجمعات بشرية كبيرة فهذه من ضمن المناطق الخطرة التي تسبب العدوى وانتشار الوباء بكل سهولة.





وأوضح الدكتور فؤاد عوده, أنه يجب تناول أطعمة تقوي المناعة في وجبة الإفطار في رمضان لان ذلك سيساعد المواطنين في تحصينهم جيدا ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن المواطنين الذين لديهم أمراض مزمنة ولا يستطيعون الصوم عليهم بالإفطار حتى لا تضعف أجسادهم وتكون المناعة لديهم ضعيفة وذلك سيسبب لهم خطرا اكبر وسيكونون اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.