برلماني يكشف عن مخاطر تسببها إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم

تحفظ محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.
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وقال "الفيومى" لـ"صدى البلد"، إن البلاد الأن أمام أمرين أحدهما مر الاول صحة المواطن، والآخر الاقتصاد، بلا شك أن الاقتصاد تأثر وظروف أصحاب هذه المقاهي والكافيهات وصالات الجيم تاثرت بقرارات الحظر للحفاظ على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد ولكن حياة المواطن فى المقام الأول.
وأضاف "النائب"، أن هذا المقترح عاطفى أكثر من كونه عقلانيا فمن غير الممكن أن نسمع بفتح هذه الأماكن فى ظل زيادة اليومية من الإصابات بالفيروس اللعين، مؤكدًا ان وزارة الصحة لديها إمكانيات محدودة ونحن نتمنى زوال الأزمة فى حدود إمكانياتها البسيطة ولا نريد ان نزود العبء على كاهلها.
وطالب الفيومى المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة والحظر وعدم الاتجاه إلى أى قرارات اخرى أو السماع الى الشائعات المضللة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وكان ذلك بعد أن توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.
وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لـ تحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية وأتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، جراء إعادة الأوضاع لطبيعتها مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد علي التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.