برلماني يكشف عن مخاطر تسببها إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم

تحفظ محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.





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وقال "الفيومى" لـ"صدى البلد"، إن البلاد الأن أمام أمرين أحدهما مر الاول صحة المواطن، والآخر الاقتصاد، بلا شك أن الاقتصاد تأثر وظروف أصحاب هذه المقاهي والكافيهات وصالات الجيم تاثرت بقرارات الحظر للحفاظ على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد ولكن حياة المواطن فى المقام الأول.





وأضاف "النائب"، أن هذا المقترح عاطفى أكثر من كونه عقلانيا فمن غير الممكن أن نسمع بفتح هذه الأماكن فى ظل زيادة اليومية من الإصابات بالفيروس اللعين، مؤكدًا ان وزارة الصحة لديها إمكانيات محدودة ونحن نتمنى زوال الأزمة فى حدود إمكانياتها البسيطة ولا نريد ان نزود العبء على كاهلها.





وطالب الفيومى المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة والحظر وعدم الاتجاه إلى أى قرارات اخرى أو السماع الى الشائعات المضللة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.



