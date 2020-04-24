لجسم صحى.. أهم الأطعمة المساعدة على تعزيز المناعة

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وتوضح به أهم الأطعمة التى تساعد على تعزيز

الحمضيات





معروف عن الحمضيات مصدر لمضاد اكسدة مهم جدًا وهو فيتامين C الذى يعمل على تقوية المناعة





هذا الفيتامين يلعب دورًا اساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد





لذا من الأفضل التنويع بمصادر الحمضيات المختلفة من الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها









الشاي الأخضر





هو من أحد أهم و اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر





وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية مثل البوليفينول





نحن ننصح بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا، ولكن يجب الحرص على ترك فترة زمنية بعيدة عن مواعيد الوجبات حتى تتفادى اي تداخل في امتصاص بعض المواد في الجسم









العنبيات





تعد العنبيات وخاصة العنب البري مصدر غني جدا لمضادات الاكسدة





ويشتهر بكونه من الأغذية





- المضادة للشيخوخة





- المهمة لصحة الجلد والبشرة والشعر





وهذا يعود لإحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة









المياه





- الماء هو الوسط الأهم الذي تتم فيه كافة العمليات الحيوية في جسم الانسان





- الماء مهم جدًا لتنظيم سير هذه العمليات





- الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد والبشرة ووقايتهما من الجفاف





- شرب الماء بكميات كافية ضروري لعملية تنظيف الجسم وتخليصه من السموم بتعزيز عمل الكلى والكبد، وتقوى المناعة



