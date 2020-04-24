استشاري يكشف عن الوسيلة الأفضل للتعامل مع فيروس كورونا

قال الدكتور عصام الجرجاوي، عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية، إن أزمة فيروس كورونا مستمرة، لافتا إلى أن الوسيلة الأهم والأكيدة لمنع انتشار الفيروس هي التباعد الاجتماعي.





وأكد جرجاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 72 دواء لمواجهة فيروس كورونا تحت الاختبار، فضلا عن وجود 40 مصلا تحت الاختبار أيضا.





وأشار عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية إلى أن أشعة الشمس والرطوية العالية تضعف فيروس كورونا بصورة أكبر من درجة الحرارة المنخفضة.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.