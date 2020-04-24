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منوعات

قطع المياه منذ 6 أشهر.. الولايات المتحدة تضع شعبها في خطر الإصابة بـ كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:54 م
وفاة شخص بفيروس كورونا
وفاة شخص بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
تعاني الكثير من الأسر الأمريكية من قطع المياه لعدم دفع الفواتير المستحقة، مما جعلهم في معاناة بين مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم القدرة للحفاظ على النظافة الشخصية باستمرار.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد توقفت المياه عن مئات الأسر الأمريكية، وحتى أبسط الأمور اليومية كغسل اليدين، لا يستطيعون القيام بها، وذلك بسبب تأخر دفع الفواتير المستحقة، وترجع هذه الديون المتأخرة بسبب حالة البطالة العامة في الولايات المتحدة بسبب إجراءات الحجر الصحي للبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تقول "عكيفا دور" إحدى المعانيات من قطع المياه في منزلها في ديترويت منذ 6 أشهر، بأنها اضطررت إلى شراء المياه، واتباع خطوات قاسية لتوفير المياه منها الاستحمام باسفنجة، وصنع جل معقم لليدين بطرق بدائية.

ويتمكن السكان المحرومون من المياه من دخول الحمام أو غسل أيديهم في أماكن العمل أو المراحيض العامة، ويسعون لإيجاد طريقة لشرب المياه.

وكانت بعض الجمعيات الخيرية تعتمد على توزيع الطعام في عيد الفصح ولكن هذا العام قاموا بتوزيع المياه على الأسر المتضررة من قطع المياه.

ويتم تنفيذ القوانين المتعلقة بسداد الفواتير المستحقة بطريقة صارمة، مع عدم الأخذ في الاعتبار الظروف المادية السيئة التي تعاني منها الأسر في الولايات المتحدة، ويقول القس بوير إن ديترويت شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المناطق التي تعاني من انقطاع المياه.
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