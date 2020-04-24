قطع المياه منذ 6 أشهر.. الولايات المتحدة تضع شعبها في خطر الإصابة بـ كورونا

تعاني الكثير من الأسر الأمريكية من قطع المياه لعدم دفع الفواتير المستحقة، مما جعلهم في معاناة بين مخاطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وعدم القدرة للحفاظ على النظافة الشخصية باستمرار.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد توقفت المياه عن مئات الأسر الأمريكية، وحتى أبسط الأمور اليومية كغسل اليدين، لا يستطيعون القيام بها، وذلك بسبب تأخر دفع الفواتير المستحقة، وترجع هذه الديون المتأخرة بسبب حالة البطالة العامة في الولايات المتحدة بسبب إجراءات الحجر الصحي للبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





تقول "عكيفا دور" إحدى المعانيات من قطع المياه في منزلها في ديترويت منذ 6 أشهر، بأنها اضطررت إلى شراء المياه، واتباع خطوات قاسية لتوفير المياه منها الاستحمام باسفنجة، وصنع جل معقم لليدين بطرق بدائية.





ويتمكن السكان المحرومون من المياه من دخول الحمام أو غسل أيديهم في أماكن العمل أو المراحيض العامة، ويسعون لإيجاد طريقة لشرب المياه.





وكانت بعض الجمعيات الخيرية تعتمد على توزيع الطعام في عيد الفصح ولكن هذا العام قاموا بتوزيع المياه على الأسر المتضررة من قطع المياه.



