اخبار نادي الزمالك.. أزمة مستحقات جديدة.. خناقة بين أيمن حافظ ومرتضى منصور وراء الإطاحة به

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:





ينتظر عشاق الكرة المصرية والقارة الأفريقية تحديد مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي ضد الوداد المغربي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والتي ضربت العالم أجمع.





فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن حصول رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، على مبلغ كبير دفعة واحدة لحل أزمة مستحقات اللاعبين.





كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سبب إقالة أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة الماضية.





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استبعاد المجلس الابيض ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



