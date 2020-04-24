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سيارات

كيفية ضبط التكييف بطريقة صحيحة في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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أماني نوار

مع دخول شهر رمضان يبدأ مالكو السيارات بفحص التكييف، لأنه أصبح من الضروريات في طقس هذا الفصل ومن الأشياء الهامة هو ضبط التكييف.


وأكد نادي السيارات الألماني أن الفرق بين درجة حرارة المحيط الخارجي للسيارة وبين درجة حرارة مكيف الهواء ألا تزيد عن 6 درجات مئوية.


وشدد النادي الألماني على ضرورة تشغيل المكيف على أعلى درجة تبريد عند ركوب السيارة مع تشغيل خاصية توزيع الهواء.


وأوضح أنه للوقاية من الفطريات والبكتيريا والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي يجب إطفاء المكيف قبل ركن السيارة وترك المروحة مشغلة فقط.


تأكد من صلاحية غطاء الردياتير، ففي حالة حدوث تلف سيؤدي إلى تسريب في سوائل التبريد، لتكون النتيجة ارتفاع درجة حرارة السيارة.


يذكر أن نادي السيارات الألماني يقدم نصائح كثيرة لمالكي السيارات خاصة الصيانة والفحص قبل بدء الفصول واستغلال فترة الحظر والجلوس  في المنزل للعناية بالسيارة وقطع غيار السيارة الحفاظ عليها خاصة بعد توقفها لفترات طويلة .

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