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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن محطة الإسالة بدمياط عقب إلغاء اتفاقيتها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:01 م
الشركة المصرية القابضة
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
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مايكل عياد
أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كل من  شركة ايني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس" ، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول ، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة أيني وشركة سيجاس.

وحيث ان بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة ، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية ، الا انه نتيجة لجائحة فيروس كورونا  كوفيد  19 تعذر على باقي اطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط  الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.

ومع ذلك فان شركة ايجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاه بعض الاشتراطات.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن محطة الإسالة، وهي كالآتي:


* محطة تسييل الغاز في دمياط
- تأسست عام 2000 وبدأت أعمال الانشاءات في سبتمبر 2001
- بدأ العمل ديسمبر 2003 وخرجت أول شحنة في 20 يناير 2005
- تديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية
- تصل حصة مصر إلى نحو 20%
- مقسمة بين إيجاس، والهيئة المصرية العامة للبترول 10% لكلًا
- تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا

وتمثل محطتا الإسالة، التى تمتلكهما مصر، نقطتي ارتكاز وسبق قوية فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى البحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.. مصنعا الإسالة كانت تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ.
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